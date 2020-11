Roma, Fazio e Santon negativi al Covid. Potranno tornare ad allenarsi

Federico Fazio e Davide Santon hanno sconfitto il Covid. I difensori della Roma erano risultati positivi al tampone lo scorso 9 novembre assieme a Pellegrini. Il controllo effettuato nella giornata di oggi ha dato il via libera all’argentino e all'ex interista per sottoporsi alla visita di idoneità e poi riprendere gli allenamenti. Non partiranno assieme alla squadra per la trasferta in Romania contro il Cluj, ma saranno a disposizione domenica prossima per la partita di campionato con il Napoli al San Paolo.

Ultimo aggiornamento: 14:22

