Pagelle: Meret il migliore, Ramsey protagonista

ARSENALCech 6Spettatore per larghi tratti della gara, graziato prima da Insigne e poi da Zielinski.Sokratis 6Preciso nelle chiusure, butta la palla in tribuna quando occorre.Koscielny 6,5Dirige la difesa con piglio da veterano e rimedia anche un pugno da Cech.Monreal 6Se la cava con l'esperienza nelle rare occasioni in cui gli azzurri creano pericoli.Maitland-Niles 7Devastante sia in difesa che in attacco: suo l'assist per Ramsey.Ramsey 7Sblocca la partita con un gran gol, poi ne spreca due nella ripresa.Torreira 6,5Bravo e fortunato in occasione del raddoppio, esce stremato a 13' dalla fine.Kolasinac 6,5Spina nel fianco sul settore destro del Napoli, non troppo preciso sui cross.Ozil 6,5Dà l'impressione di giochicchiare per un tempo e mezzo, eppure è decisivo.Lacazette 6Meno chirurgico del solito, esce dal campo a metà secondo tempo.Aubameyang 6Non al meglio, spreca qualche palla gol di troppo nel finale dei due tempi.Mkhitaryan 6Entra e dà ordine a un Arsenal che arretra il baricentro.Iwobi 6Dà sostanza sulla tre quarti nel momento finale della gara-Elneny n.g.Prende il posto di Torreira nell'ultimo quarto d'ora.NAPOLIMeret 7Evita guai peggiori con alcuni interventi determinanti.Hysaj 5In grande difficoltà nel primo tempo, dove pasticcia più volte. Un po' meglio nella ripresa.Maksimovic 6Tutto sommato regge, limitando i danni. Bene sia in fase aerea che palla a terra.Koulibaly 5,5Sfortunato sulla conclusione di Torreira, quando trasforma un tiro fuori nel 2-0.Rui 5Si batte con generosità, ma non combina granché. Suo l'errore che innesca il vantaggio inglese.Callejon 5,5Si accende a sprazzi, offrendo ad esempio un pallone d'oro a Insigne che il capitano spreca.Allan 5,5Soffre terribilmente il fisico dei suoi dirimpettai. Vince pochissimi contrasti.Fabian 5Irriconoscibile. Regala il raddoppio a Torreira e incide poco o nulla in attacco.Zielinski 5Ha sulla coscienza l'occasionissima che poteva valere il 2-1 e regalare molte più speranze.Mertens 5Gioca lontano dalla porta e non riesce a incidere. Esce a metà ripresa per Milik.Insigne 5Si sacrifica molto in copertura ma spreca un gol incredibile in chiusura di primo tempo.Milik 5,5Il suo ingresso non riesce a dar peso in attacco al Napoli.Ounas n.g.Entra nel finale e prova a risolvere i problemi da solo: non ci riesce.Younes n.g.Pochi minuti in campo, senza brillare troppo.