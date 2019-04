Arsenal-Napoli, Emery: «Ambiente nervoso? C'è fiducia di andare avanti»

Emery non si spaventa, ma ha rispetto di Ancelotti e del Napoli, che domani ospiterà all'Emirates per l'andata dei quarti di Europa League. «La qualificazione? Ce la giochiamo al 50-50, il Napoli ha una grande storia come noi, è secondo dietro la Juve e ha distanziato le altre in campionato, ma noi abbiamo fiducia in noi stessi per andare avanti». L'ambiente è nervoso per il ko rimediato contro il Tottenham, c'è voglia di riscatto «bisogna tenere la coesione e la concentrazione». Lacazette? «Ha avuto qualche problema - spiega l'ex allenatore de Psg - ha dovuto prendere degli antibiotici, non stava bene e per questo non ha giocato nelle ultime due gare, ma ora sta meglio e può giocare», conferma Emery che conosce bene l'importanza della gara d'andata a Londra vista l'enorme differenza tra le prestazioni all'Emirates e in trasferta del suo Arsenal che in casa ha vinto 14 gare di Premier su 17 ma fuori ha solo 5 successi con 4 pareggi e 6 ko. «Domani - spiega infatti il tecnico - ci giochiamo una gara importante che deve darci indicazioni sul finale di stagione. Sappiamo che dobbiamo fare gol ma anche non concedere occasioni agli avversari. Proveremo a vincere per poi giocarci tutto al ritorno». La sfida sarà in campo ma anche in panchina, con Carlo Ancelotti che proprio contro il Psg di Emery si arrese 3-0 in Champions League nel 2017, un ko che costò al tecnico italiano l'esonero dai bavaresi. La rivincita scatta domani a Londra.

