Arbitri, Nicchi: «Tolleranza zero contro i violenti? No, meno uno».

«Tolleranza zero contro la violenza sugli arbitri? No, tolleranza meno uno per quanto riguarda la rivisitazione di questa norma. È un problema nazionale, non solo dell'Aia. Noi siamo le vittime». Lo dice il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, al termine della riunione del consiglio federale nel corso della quale si è anche parlato del possibile inasprimento delle pene nei casi di violenza contro gli arbitri. «L'argomento è grave e va affrontato in modo deciso e subito, questo lo ha recepito il consiglio federale. Spero che si volti pagina perché così non si può andare avanti, non possiamo mandare al massacro i nostri ragazzi», aggiunge Nicchi. «Stop alle partite in caso di discriminazione? Ha parlato benissimo Rizzoli, la norma c'è ed è chiara. Ma sull'applicazione delle norme in Italia ci sarebbero parecchie considerazioni da fare, perché molte volte le cose succedono anche perché non si applicano le norme» chiarisce il presidente dell'Aiai. «Oggi si è parlato anche di questo, ma qui il punto è che non bisogna limitarsi a fare nuove norme o inasprire quelle esistenti. Bisogna applicarle, che è la cosa più difficile» .

Ultimo aggiornamento: 16:07

