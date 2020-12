Serie A, Atalanta-Roma a Di Bello. Orsato arbitra Lazio-Napoli

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 13° giornata di Serie A. Maurizio Mariani di Aprilia dirigerà Sassuolo-Milan, in programma domenica 20 dicembre alle 15. Quarto uomo della gara sarà Rosario Abisso di Palermo, «protagonista» delle proteste del Torino ieri per l'espulsione di Singo e il gol convalidato a Mkhitaryan durante la sfida con la Roma.

La Roma ritroverà invece Di Bello (che ieri all'Olimpico era al Var e ha diretto anche il 4-0 a Napoli, unica sconfitta per la squadra di Fonseca) per il big match contro l'Atalanta di domenica alle 18. Lazio-Napoli (posticipo delle 20.45) affidata a Orsato, Inter-Spezia a Fabbri. Calvarese sarà invece l'arbitro di Parma-Juventus.

Atalanta-Roma: Di Bello di Brindisi (Longo-Cecconi/Ayroldi. var: Irrati, avar: Tolfo)

Benevento-Genoa: Giua di Olbia (Rocca-Tardino/Pezzuto. var: Nasca, avar: Carbone)

Cagliari-Udinese: Piccinini di Forlì (Lombardo-Perrotti/Volpi. var: Guida, avar: Costanzo)

Fiorentina-Verona: Fourneau di Roma (Del Giovane-Robilotta/Rapuano. var: Giacomell, avar: Di Vuolo)

Inter-Spezia: Fabbri di Ravenna (Villa-Scatragli/Aureliano. var: Valeri, avar: De Meo)

Lazio-Napoli: Orsato di Schio (Tegoni-Ranghetti/Chiffi. var: Mazzoleni, avar: Vivenzi)

Parma-Juventus: Calvarese di Teramo (Mondin-Baccini/Prontera. var: Di Paolo, avar: Fiorito)

Sampdoria-Crotone: Manganiello di Pinerolo (Bottegoni-Ruggieri/Sozza. var: Pairetto, avar: Di Iorio)

Sassuolo-Milan: Mariani di Aprilia (Bindoni-Imperiale/Abisso. var: Doveri, avar: Liberti)

Torino-Bologna: Pasqua di Tivoli (Passeri-Caliari/La Penna. var: Maresca, avar: Galetto)

