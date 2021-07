Venerdì 2 Luglio 2021, 07:30

Un premio, ma forse è più giusto dire un riconoscimento. Al ragazzo, ma soprattutto all’arbitro Daniele De Santis, brutalmente assassinato, insieme alla sua compagna, in un condominio di Lecce nel settembre dello scorso anno. Per ricordarlo, ieri il Comitato Nazionale dell’Aia, che ha ufficializzato i nuovi organici, lo ha “promosso” dalla Can C a quella di A e B, e, dunque, figurerà nell’organico degli arbitri di serie A e B della prossima stagione.

IL PRESIDENTE

«Questa promozione può sembrare un gesto retorico ma non è così», spiega il presidente Trentalange. «Non è la realizzazione di un sogno, ma il riconoscimento di un risultato che avrebbe meritato sul terreno di gioco». Daniele, come si legge anche nella motivazione, era uno dei direttori di gara migliori della terza serie italiana e quest’anno avrebbe potuto aspirare al salto di categoria, dopo essere stato il primo dei non promossi proprio nell’estate del 2020. La notizia è stata accolta con grande gioia dalla famiglia e dagli amici di Daniele, ieri è stato ricordato a Carmiano, paesino sopra Lecce.

Oltre a De Santis, il Comitato Nazionale dell’Aia ha ratificato le promozioni nella Can A di Luca Zufferli, Matteo Marcerano (che hanno già esordito in B) Andrea Colombo, Giampiero Miele e Francesco Cosmo. Escono dagli organici Amabile, Illuzzi, Robilotta e Ros.