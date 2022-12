Ritiro Roma in Algarve, si rivede Wijnaldum in gruppo

ALBUFEIRA Quinto giorno di ritiro per la Roma in Algarve. Dopo la vittoria nel secondo test amichevole contro il Casa Pia, oggi Mourinho ha aperto la seduta. Per i titolari che sono scesi in campo ieri, lavoro defaticante svolto in albergo. Per gli altri, allenamento atletico a circuiti presso lo stadio municipale di Albufeira: forza, esplosività, capacità coordinativa gli input del preparatore atletico Rapetti. La grande notizia del giorno è il rientro in gruppo di Wijnaldum che continua quindi nel programma di recupero che lo porterà nei prossimi giorni, con la massima cautela, a partecipare anche alle partitelle. L'olandese ha svolto la prima parte della seduta con i compagni per poi continuare con il lavoro individuale. Arrivano buone notizie dagli infortunati: per Pellegrini, il duro colpo ricevuto alla tibia non ha avuto conseguenze. Lavoro in piscina per il Capitano che ora dovrà valutare se partecipare o meno all'ultimo match prima del rientro in Italia contro il Rkc Waalwijk, in programma giovedì alle ore 15 locali (le 16 in Italia), al termine del quale il gruppo giallorosso farà rientro in Italia. Per Smalling, invece, confermata la leggera distorsione alla caviglia sinistra. Probabile che il difensore rimanga a riposo contro gli olandesi.