Martedì 26 Luglio 2022, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 11:57

Separato in casa, nessuna possibilità di permanza. Acerbi non si vede in campo alla sgambata a Formello e non partirà oggi pomeriggio per il ritiro della Germania. Vuole e deve andar via, spera che Simone Inzaghi lo porti a Milano per rilanciarne la carriera. C'è anche la Juve alla finestra, ma ora la società pretende che il 34enne faccia una scelta rapida: di qui la decisione della Lazio di tenerlo, al momento, fuori rosa. Si è tirato indietro il Monza, il Torino ha sondato la pista. Francesco vorrebbe ancora una grande squadra, ma deve fare in fretta. Lo stesso discorso vale per Akpa Akpro, a brevissimo in uscita. Anche il centrocampista resterà a Roma, andrà all'estero, deve far posto a Matias Vecino per cui è praticamente fatta: c'è già un'intesa di massima su un triennale da 2 milioni, al di là delle dichiarazioni di facciata.

PROGRAMMA

Dopo pranzo la Lazio volerà con destinazione Salisburgo. Dopo aver effettuato lo scalo in Austria, Sarri e i suoi raggiungeranno in pullman Grassau dove pernotteranno e lavoreranno in un resort situato in campagna, nella regione del Chiemgau. Per quel che concerne l'allenamento, il primo sarà svolto domattina mentre nel pomeriggio alle 18:00 ci sarà l'amichevole contro il Genoa. A seguire, Sarri ha programmato doppie sedute sia giovedì che per venerdì. Infine, sabato ci sarà una sessione mattutina prima di recarsi presso lo stadio di Grödig, in Austria, alle 18 per la seconda amichevole, contro la nazionale del Qatar. Il rientro a Roma della Lazio è atteso per sabato sera.