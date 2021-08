Reggina-Monza a rischio: terreno del Granillo in pessime condizioni

Domenica 22 Agosto 2021, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 16:23

Situazione caldissima al Granillo di Reggio Calabria. La sfida in programma alle 18 tra la Reggina del presidente romano Gallo, e il Monza di Berlusconi e Galliani (presente in città), potrebbe saltare per le pessime condizioni del terreno di gioco del Granillo. A quanto trapela in questi minuti, i lombardi avrebbero già spiegato di non voler scendere in campo su di un terreno inadatto per una gara di Serie B.

La situazione

Ma le immagini che arrivano metterebbero davvero a rischio una gara di qualsiasi categoria. L'arbitro Giua dovrebbe prendere una decisione in questo attimi, ma la sensazione è che la gara possa saltare. La Reggina rischia lo 0-3 a tavolino. Tutto dipende dal Monza che potrebbe anche accettare il rinvio (si profila questa decisione) con la sfida quindi che dovrebbe essere ripetuta. In questi minuti però sembra che la Reggina sia contraria al rinvio. I giardinieri sono al lavoro per risolvere la situazione. La decisione definitiva quindi spetterà al direttore di gara. L'ufficialità a breve.