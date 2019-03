Nba, show di Gallinari: 34 punti per il successo dei Clippers contro gli Oklahoma

Ancora protagonista Danilo Gallinari in Nba. Il suo nuovo show lancia i Los Angeles Clippers: quarto successo di fila Nella notte i Clippers superano 118-110 gli Oklahoma City Thunder grazie ai canestri di un ispiratissimo Gallinari che chiude la gara disputata allo Staples Center con 34 punti, 2 assist e 6 rimbalzi a referto, best score per lui con la maglia dei Clippers. Meglio di lui fa Lou Williams, 40 punti di cui 19 nel secondo quarto. Bene in apertura la franchigia di Los Angeles subito avanti 36-32, nel secondo parziale la squadra di Gallinari allunga 68-56, si rifanno sotto i Thunder nel terzo quarto, 88-84. All'inizio dell'ultima parte del match Oklahoma City si porta a -1 ma Lou Williams con un canestro da 3 e un tiro libero riporta i suoi a +5. A 4'02 dalla sirena gli ospiti effettuano il sorpasso, 99-98 ma ci pensa Gallinari a riportare avanti i Clippers con un tiro da 2. Dopo un testa a testa fatto di sorpassi e contro-sorpassi, a 2'17 dalla fine è Lou Williams a realizzare, su assist di Gallinari, il canestro del definitivo sorpasso dei Clippers, 106-104, vantaggio poi puntellato dalla coppia Williams- Gallinari fino al successo finale, il 39esimo in stagione. Per i Thunder (40-26) Russell Westbrook è il miglior marcatore con 32 punti, 15 per Paul George.

© RIPRODUZIONE RISERVATA