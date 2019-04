​Basket, Under 14 del Lazio in lacrime per la sconfitta. Poi arriva il ct Sacchetti: «Siate fieri e sognate di giocare le Olimpiadi»

Finale del Trofeo delle Regioni di basket. il torneo che vede sfidarsi i migliori Under 14 d'Italia. La finale è tra Veneto e Lazio. Il Veneto vince di 40 punti. I ragazzini del Lazio, allora, cominciano a piangere quando mancano pochi secondi alla fine. Le lacrime non si fermano fino a quando un uomo di 65 anni arriva vicino alla loro panchina e chiede al coach il permesso di poter parlare alla squadra. È Meo Sacchetti, il coach della Nazionale. «Dovete essere fieri di quello che avete fatto. Siete arrivati in finale a un torneo importantissimo. Ci sta che ora piangiate, fatelo assolutamente, ma ricordatevi che quello di oggi è stato solo il primo step della vostra carriera. Lavorate ed impegnatevi sempre sognando, un giorno, di giocare la finale alle Olimpiadi. In bocca al lupo ragazzi», gli dice rassicurandoli.



