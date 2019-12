Eurolega, la AX Milano crolla anche a Lione: è il quarto stop consecutivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano cade per la quarta volta consecutiva in Eurolega, unica squadra italiana sconfitta nella settimana delle coppe europee. All'Astroballe finiscecontro un Asvel non trascendentale, ma che ha il merito di rientrare dagli spogliatoi con uno spirito diverso. Decide infatti il terzo periodo da 32-16 e ben dieci rimbalzi in attacco. Lighty segna 19 punti, Taylor 18, Jekiri 8 con 12 rimbalzi. Milano soccombe a rimbalzo, 24 contro 32, e tira da due con appena il 46 per cento. Rodriguez segna 13 punti con 10 assist, Scola 14, Gudaitis 12. Qualificazione ora molto più complicata.Milano recupera Gudaitis dopo un mese dall'infortunio. Il giocatore lituano segna subito sei punti in fila, Roll lo imita, Olimpia avanti 8-16 al quarto. L'Asvel incide poco in attacco, Scola e Tarczewski regalano il 13-22. Francesi generosi, ma Milano resta avanti 20-32 al 13esimo con la tripla di Moraschini. L'ex Trento e Sassari Lighty e Bako riavvicinano l'Asvel sul 36-40, "Chacho" Rodriguez manda tutti al riposo lungo con la tripla delMilano rientra un pò svagata e l'Asvel ne approfitta per arrivare fino al 45-47. Bako pareggia, 54-54, ma Scola mette la tripla da otto metri per il 54-57 al 26esimo. L'Olimpia non segna praticamente più, al terzo riposo è vantaggio interno(terzo periodo da 32-16, con dieci rimbalzi in attacco). AX spaesata, Asvel avanti 76-63 al 34esimo. Moraschini con buone iniziative rimette Milano in corsa: 76-72 al 37esimo. E' l'ultimo sussulto, Jean Charles, Taylor e Jekiri segnano da tutte le parti. Finiscee per Milano ora è vera crisi in Eurolega.Come detto, tutte vincenti le altre squadre italiane nella settimana di coppe europee. In Eurocup, Venezia ha espugnato Limonges e, grazie ai risultati degli altri campi, è prima del suo girone. Per il primato gioca anche la Segafredo Bologna che ha battuto Patrasso, ribaltando la differenza canestri e ora battendo il Monaco potrà arrivare prima. Impresa della Germani Brescia in casa del Darussafaka, battendo il Nanterre la settimana prossima si qualificherà al prossimo turno. Anche Trento ha ancora un'opportunità dopo aver vinto in casa dei polacchi del Gdynia (con 37 punti di Ale Gentile). In Champions League, il Banco Sardegna Sassari passa in Lituania 82-86 e prosegue nel suo cammino di (quasi) tutte vittorie in Europa. Con due vittorie è già agli ottavi. Bene anche lache supera Klaipeda 96-82, ribalta la differenza canestri e guarda con rinnovata ambizione una qualificazione al turno successivo che sembrava compromessa. Il prossimo turno a Bonn sarà quasi decisivo.