Harden lascia Houston e va ai Brooklyn Nets: con Durant e Irving i nuovi Big Three

La conferenza di due giorni fa è stata solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. Gli Houston Rockets si sono convinti che il rapporto con James Harden non fosse più recuperabile e hanno messo in piedi una mega trade con i Brooklyn Nets ma che coinvolge anche i Cavaliers e gli Indiaca Pacers. Il "Barba" va a New York nella squadra di Steve Nash e va a formare i nuovi "Big three" con Kevin Durant e Kyrie Irving, nonostante le ore turbolente di quest'ultimo. Manca solo l'ufficialità, ma negli Stati Uniti ormai non c'è alcun subbio. Ed è una mossa di mercato che ha una sola direzione: vincere l'anello già quest'anno.

Per far andare in porto l'operazione sono state coinvolte quattro franchigie e sette giocatori: come detto Harden va ai Nets, a Houston arrivano Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, tre scelte al primo giro dei Nets (2022, 2024 e 2026), una scelta al primo giro dai Bucks (2022) e quattro possibili scambi di scelte con i Nets al primo giro (2021, 2023, 2025 e 2027). Ai Pacers invece Caris LeVert e una scelta al secondo giro, ai Cleveland Cavaliers Jarrett Allen e Taurean Prince. Adesso a Steve Nash il compito di costruire una squadra vera con tre All-Star abituate ad essere primi violini.

