Eurolega, Milano vince in casa del Khimki. Bertans verso i Pelicans in Nba

La Ax Milano soffre, ma vince contro il Khimki. Alla Novator Arena finisce 88-90, grazie ad un ultimo quarto da 15-25 che ribalta la partita. Per l'Olimpia è la sesta vittoria consecutiva e il sesto posto in Eurolega è consolidato. Ai russi non bastano un ottimo Shved da 23 punti e 11 assist e Thomas, 17 punti e 8 rimbalzi. Milano la vince con pazienza, portando cinque uomini in doppia cifra (Nunnaly 13 punti e 7 assist) e prendendo 30 rimbalzi contro 24.L'avvio è equilibrato, 15-14 al quinto, poi il Khimki prova a scappare. Al decimo è 25-20, poi 35-26 al 14esimo. Milano gioca a sprazzi, russi avanti 52-41, poi al riposo lungo 54-45. Shved 10 punti e sette assist per i padroni di casa. Il vantaggio del Khimki resta rassicurante: 65-55 al 25esimo con il solito Shved ad imperversare. Al terzo riposo è 73-65. Pianigiani striglia i suoi che rientrano con grande intensità. Nedovic e Nunnaly regalano la parità sul 74,mette cinque punti in fila per il 74-79 al 33esimo."Kuz" è ispirato e Milano vola sul 76-83 al 36esimo. Shved si carica il Khimki sulle spalle e al 38esimo ritrova il pareggio, 83-83. Il finale è in volata. Jenkins segna la tripla dell'87-85, Micov quella dell'87-88 a 16 secondi dalla fine. James segna i liberi dell'87-90, Shved fa uno su due, Milano vince 88-90 e continua a scalare la classifica europea.Intanto, tiene banco la vicendache lascerà Milano per volare in Nba ai New Orleans Pelicans. La notizia era trapelata stamattina dopo un tweet di Adrian Wojnarowski, il noto giornalista profondo conoscitore dei fatti del basket statunitense. Ora i contorni si vanno delineando. I Pelicans hanno rilasciato Tim Frazier e Danny Ferry, gm ad interim della franchigia, ha individuato immediamente il sostituto nel giocatore lettone, da qualche settimana ai margini delle rotazioni di coach Pianigiani.Manca l'ufficilaità, ma siamo ai dettagli. Proposto un accordo fino a fine stagione più un contratto in team option per il prossimo anno. Secondo quanto scrive Bobby Marks di Espn, se il giocatore sarà firmato entro oggi, New Orleans gli offrirà 274 mila dollari per questi mesi e poi il minimo salariale dila prossima stagione. Bertans lascia Milano da miglior tiratore da tre in Eurolega con il 49 per cento. Sarà il quarto lettone ad arrivare in Nba, dopo il fratello Davis (che viaggia con il 46.9 per cento da tre in maglia Spurs, secondo solo a Joe Harris) Kristaps Porzingis, neo acquisto di Dallas, e Rodion Kurucs, ala dei Brooklyn Nets.