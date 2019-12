Sassari supera Cremona e consolida il secondo posto in campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassari riabbraccia Meo Sacchetti, allenatore della promozione in Serie A e del mitico "triplete" nel 2015. In campo però non concede sconti. Vincee conquista la dodicesima vittoria in campionato. Decidono i due quarti finali da 46-30 e in particolare il passaggio a vuoto di Cremona dal 59 pari al 71-59., gioca una partita sontuosa. Lo aiutano Pierre con 17 punti e Bilan con 15. Per la Vanoli, Happ ne mette 17, di cui 15 nei secondi venti minuti, Saunders e Richardson con 12 punti a testa. Sacchetti si lamenta per i liberi tirati dalla Dinamo, 34 contro appena 14 della sua squadra. Per conquistare la Coppa italia a Cremona servirà battere Brindisi domenica prossima, nella riedizione della finale della passata stagione a Firenze.Cremona parte bene, 8-12 al terzo, poi sassari sistema la mira e fa 7-0 di parziale per il 15-12. L'equilibrio regna sovrano: al decimo Saunders piazza il, poi è 30 pari al 14esimo. I lunghi ospiti, Sobin e Happ, arrivano al terzo fallo a testa, ma la Vanoli prova lo stesso a scappare,al riposo lungo con Akele già a 10 punti. La Dinamo non ha fretta e pareggia sul 46-46 al 24esimo. Anche Akele e Ruzzier toccano tre falli e per Sacchetti è un problema in più. La Vanoli difende bene e in transizione trova il 49-54 al 27esimo. La partita si alza di livello, la Dinamo con le triple ritrova la parità sul 59, poi il sorpassoal 30esimo. I padroni di casa provano l'allungo, 71-59 al 34esimo. Cremona ritorna a difendere con aggressività e segnare: al 37esimo è 73-67. Sassari torna avanti 78-67 a 80 secondi dalla fine. Sembra finita, Cremona piazza cinque punti in fila per il 78-73, finisce. Dinamo sempre più in alto.Intanto, sono stati resi noti i dati di ascolto di Virtus Bologna contro Olimpia Milano, prima partita di regular season in chiaro su una rete Rai dal 2004. Il big match ha avuto, pari al 3 per cento di share. Cifre elevate per il basket, ma risultato deludente per Rai 2 che nelle quasi due ore di trasmissione è andata sotto la media di rete (e molto sotto la media domenicale di “Quelli che il calcio”), ma ha visto l’audience crollare tra il film precedente (1.105.000 per “Capodanno da favola") e il telefilm seguente (681 mila per “FBI”). Operazione da ripetere, ma da promuovere con maggiore attenzione. Lega e Federazione hanno modo e tempo per farlo.