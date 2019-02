Basket, Coppa Italia: Sassari e Brindisi volano in semifinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emozioni infinite al Mandela Forum nella seconda giornata della Coppa talia. La Dinamo Sassari vince sulla sirena contro Venezia che aveva dominato per 27 minuti (72-52). La squadra di De Raffaele crolla nel finale, Sassari, sospinta da Pierre e Cooley trova un'altra semifinale. Affronterà la Happy Casa Brindisi che ha vinto in volata 92-95 al termine di un'altra partita intensissima. Brown e Banks guidano i pugliesi nel primo quarto, poi nel finale quando la Scandone sembrava aver sorpassato definitivamente.Venezia alla settima partecipazione in Coppa Italia non ha mai superato il primo turno. Sassari con l'esordio di Pozzecco sulla panchina dopo l'avvicendamento con Esposito. Venezia parte forte con le triple di Daye e Stone. Al quinto è 14-9, al decimo 29-20. Reyer molto precisa da tre e massimo vantaggio sul 37-23 al 13esimo. Bramos non perdona dalla "sua" mattonella e Venezia vola sul 47-32 al17esimo. Al riposo lungo orogranata in totale controllo sul 57-41 tirando con il 67 per cento da tre punti.Smith e Pierre provano a dare una scossa a Sassari ad inizio terzo quarto, 63-50 dopo due minuti, ma la Reyer di questa sera non concede nulla e al 26esimo è 72-52 con un Tonut in gran spolvero. La Dinamo ha un sussulto di orgoglio e riduce 75-66 al 30esimo. La partita si infiamma improvvisamente, Venezia smarrisce la via del canestro per diversi minuti e Sassari torna al meno due, 75-73, e sorpassa 78-79 al 34esimo con un parziale di 6-27 in otto minuti. Il finale è intenso. Venezia ancora avanti 87-82 a 100 secondi dalla fine, Sassari torna sotto, 87-86, a 18 secondi dalla fine, Haynes fa uno su due al liberi per l'88-86, Pierre fa lo stesso, 88-87. Il rimbalzo è conteso, la palla è di Sassari. Cooley trova il semigancio del sorpasso e della vittoria sulla sirena. I tifosi sardi esplodono di gioia. De Raffaele rimpiange un'altra sconfitta al primo turno pur avendo una squadra fortissima.La spensieratezza di Brindisi contro una Scandone incerottata. Partenza sprint per i brindisini: 4-11, poi 8-20 con un John Brown dominante per la Happy Casa. Avellino fatica in attacco, al decimo è 12-28. Vantaggio pugliese che si dilata al tredicesimo: 17-36. L'ex Harper, otto punti in fila, riavvicina la Scandone, 29-37, Brindisi perde un pò di lucidità in attacco. Al riposo lungo vantaggio pugliese ridotto sul 40-47.La Sidigas rientra in campo con intensità in difesa e maggiore precisione in attacco e con un parziale di 19-12 trova il primo vantaggio di tutta la partita sul 59-57 al 25esimo. Brindisi non segna più, Sykes è scatenato, la Scandone vola 67-59 al 27esimo, poi 78-62 al 29esimo. Il terzo quarto finisce 80-69 (parziale 40-22). La Happy Casa rientrare in maniera prepotente: parziale di 5-13 e 85-82 al 35esimo. La partita è vibrante, anche sugli spalti grazie a due tifoserie caldissime. Banks e Chappell regalano il nuovo vantaggio Brindisi, 90-91 al 38esimo. Avellino sbaglia due attacchi fondamentali, Banks appoggia il 92-95 finale e gli oltre 600 tifosi arrivati dal capoluogo pugliese possono festeggiare.