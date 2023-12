Domenica 17 Dicembre 2023, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 21:31

RUI PATRICIO 5,5

Colpito due volte, senza mai mettere le mani su altre situazioni di pericolo.

MANCINI 5,5

Non sta bene e fatica. Prova almeno a mostrare i denti, a metterci il solito pepe, usando i corpo a corpo e le provocazioni da campo per destabilizzare gli avversari, ma stavolta non è sufficiente. Se non altro non si tira mai indietro, esce dolorante. Combattivo, finché dura.

LLORENTE 5

Sfiora il gol nel primo tempo con una punizione a sorpresa quasi da centrocampo. Là dietro imbarca acqua, mai sicuro, si fa portare spesso e volentieri a spasso da Zirkzee. Destabilizzato.

NDICKA 4,5

Se la cavicchia quando ha la palla tra i piedi, ma se l’avversario gli parte alle spalle sono dolori. E gli parte spesso, vedi Ndoye nell’azione dell’uno a zero.

KRISTENSEN 5,5

E’ sfortunato sull’autogol, per il resto si comporta come deve: presidia la fascia destra dignitosamente, mette dentro qualche palla interessante, una di queste finisce sulla testa di Belotti, che sfiora la rete. Uno dei meno peggio.

CRISTANTE 4,5

Non si ferma mai e comincia a pagare un po’ di stanchezza. Inspiegabile, e non da uno come lui, l’immobilismo sulla ripartenza del Bologna in occasione della rete di Moro. Parte come mezzo sinistro e chiude da difensore centrale, senza risultati eccellenti. Al limite delle forze.

PAREDES 5

Sbaglia molti, troppi palloni, becca la solita ammonizione. Non dà cambi di passo, verticalizza raramente e spesso male. Mono-ritmo, mono-idea.

PELLEGRINI 4,5

Nervoso e impreciso, il vero Pellegrini non è questo. Non ci siamo ancora.

SPINAZZOLA 4

Non è in condizioni ottimali, Mou lo manda in campo da titolare e lui non dà segni di vita. Sempre in difficoltà, raramente propositivo.

EL SHAARAWY 5

Parte da attaccante e non si nota mai. A tutta fascia - nella rirpesa - corre e fatica, senza mai trovare lo spunto offensivo.

BELOTTI 5,5

Sfiora il gol di testa, se ne mangia un altro (era fuori gioco ma ancora non lo sapeva...). Combatte e pasticcia, mai un continuo pericolo per gli avversari. Spesso è da solo.

SANCHES 4,5

Entra al 1’ del secondo tempo ed esce dopo 18 minuti, la notizia è che non è nemmeno infortunato. Sostituzione sbagliata. Mou si è assunto la responsabilità e gli ha chiesto pubblicamente scusa. Il dibattito, tuttavia, è aperto: Sanches è un giocatore presentabile? Per Mou se ne è accorto.

AZMOUN 5

Ha perso l’energia dei primi tempi. Corre a vuoto, senza mai entrare nel vivo.

BOVE 5,5

Entra troppo tardi e comincia a rincorrere l’impossibile.

PISILLI NG

Entra nel momento peggiore, di certo lui non ha colpe.

CELIK NG

Sostituisce Mancini che è a pezzi. Ma la partita ormai è andata.

MOURINHO 4,5

Discutibile la scelta di Spinazzola dal primo minuto e quelle di Sanches (e non subito Bove) a inizio ripresa. Paga l’irruenza atletica del Bologna.

GUIDA 4

La cosa più grave è - in una partita da otto ammonizioni in totale - non aver sventolato il secondo giallo a Beukema. Non sembra all’altezza