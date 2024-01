Mourinho esonerato, i tifosi sui social: «Una coltellata, ci mancherà molto». Michela Giraud: «Questa città rovina tutto»

Come un fulmine a ciel sereno, Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma. L'addio dello Special One alla squadra della Capitale era preventivabile, ma in pochi potevano immaginare che sarebbe arrivato adesso, in questo momento della stagione. In queste ore i tifosi stanno riversando sui social tutto il loro stupore. E il sentimento predominante è il rammarico, per una grande storia d'amore - quella fra Mourinho e Roma - che non è mai riuscita a decollare. Almeno sul campo.

Mourinho esonerato, l'annuncio della Roma. Dan e Ryan Friedkin: ​«Necessario un cambiamento immediato»

Mourinho esonerato, le reazioni social

Una tifosa scrive su X: «Non mi riprenderò mai più da questa notizia, è una coltellata che non meritavamo. Amo la Roma, ma l'idea di tornare allo stadio mi fa vomitare». Michela Giraud, altra grande supporter giallorossa, twitta: «Questa città rovina sempre tutto».

Questa città rovina sempre tutto. #Mourinho — Michela Giraud (@MichelaGiraud) January 16, 2024

Un tifoso saluta così Mourinho: «Caro Jose, sei grande.

M’hai fatto godè come pochi, spero che non ci pentiremo. Eternamente grato». Sempre su X si legge: «Raramente scrivo di calcio ma questa glie la devo. Mourinho è l'allenatore che mi ha fatta riavvicinare dopo tanto al calcio. Ho sofferto e gioito con lui, e sempre atteso con ansia le sue funambolesche dichiarazioni che adoravo. Mi mancherà molto. Grazie Mister».