Milan-Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni. Possibile sorpresa Svilar titolare

Tra poche ore comincia Milan-Roma, con i giallorossi che sono chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta nel derby con la Lazio. Dopo la partita è arrivata anche la prima vera e propria contestazione dei tifosi che hanno esposto uno striscione fuori Trigoria con critiche abbastanza importanti ai giocatori. Primo scossone in vista di una partita importante, con il Milan che non ha nessuna intenzione di lasciare punti per strada per rimanere alle spalle della Juventus. I rossoneri arrivano, invece, dalla vittoria sull'Empoli per 3-0. Ecco tutte le informazioni della partita: probabili formazioni, orario e dove vederla.

Milan-Roma, dove vederla e oario

La partita comincia alle 20.45 di quessta sera e sarà disponibile sia in diretta tv che streaming. Per la prima, è Dazn che si occuperà di distribuire le ripresse in tempo reale della gara, così come lo farà Sky grazie a Zona Dazn. Se si vuole seguire la gara in streaming, invece, lo si può fare grazie all'applicazione ufficiale di Dazn.

Probabili formazioni Milan-Roma

La Roma dovrebbe scendere in campo con quasi tutti i tifolari. Mourinho, infatti, sta pensando di mettere Svilar dal primo minuto, così come Spinazzola a sinistra. I rossoneri, invece, dovrebbe presentarsi con un centrocampo a tre rimaneggiato con Adli, Reijnders e Loftus-Cheek titolari.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.

Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All. Mourinho.

L'arbitro

L'arbitro che dirigerà la partita è Guida di Torre Annunziata. Gli assistenti di linea sono Bercigli e Cecconi, mentre al Var c'è Mazzoleni. A coadiuvarlo nel ruolo di Avar c'è La Penna.