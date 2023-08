Totti: «Lukaku? La Roma non è da scudetto»

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha elogiato l'acquisto di Lukaku sottolineando il suo enorme potenziale e l'effetto positivo che può avere sulla squadra. Tuttavia l'ex giallorosso ha chiarito che "un singolo giocatore non può fare la differenza per un'intera squadra" e che "è necessario un organico completo per raggiungere gli obiettivi". Riguardo alle possibilità della Roma di vincere lo scudetto, Totti ha dichiarato che il team guidato da Mourinho non è ancora attrezzato per farlo, considerando altre squadre più forti in questo momento. Ha affermato che l'obiettivo principale dovrebbe essere il ritorno in Champions League . Secondo Totti la Juventus è la favorita per la vittoria del campionato: "perché non facendo le coppe ha un altro modo di lavorare e questo non è poco». E se di Mourinho ha detto «è l'arma in più della Roma. La maglia numero 10? Non sono il proprietario di quella maglia, ma il prossimo numero 10 deve saper portare rispetto alla società e ai tifosi. Dybala non me l'ha mai chiesta»