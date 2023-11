Azmoun acquista in Irlanda un nuovo cavallo, si chiama Star Hunter e si allena all'Ippodromo Capannelle

Sardar Azmoun ha il suo primo cavallo “italiano”. Si chiama Star Hunter acquistato per lui in Irlanda dall'agente Marco Bozzi e affidato in allenamento a Gabriele Bietolini presso Ippodromo Capannelle. Si tratta di un due anni da Lope de Vega, ha disputato tre corse in maiden irlandesi con il training di Jessica Harrington, con un 3º posto al debutto a Leopardstown e poi un 5º a Roscommon e un 7º al Curragh sempre in ottime compagnie. «Il mio paese è famoso per le corse, mio nonno, poi mio padre e mio zio, tutti grandi amanti dell'ippica e adesso io mi ritrovo proprietario di 52 cavalli in Iran e in Australia», ha detto l’attaccante della Roma durante un evento che si è svolto lo scorso settembre all’Ippodromo di Capannelle a cui era presente anche lo sceicco Mansoor, proprietario del Psg.