Zanardi si confida da Fazio: «Vi spiego la mia regola dei 5 secondi...»

Intervistato nella trasmissione di Fabio Fazio, Alex Zanardi emoziona e si emoziona. E racconta. In particolare la regola dei 5 secondi. «Quante volte m'è successo di voler mollare, sfinito, pensando di essere molto più stanco degli avversari contro i quali sto correndo. Poi ti dici, 'ancora cinque secondi!'. Chiudi gli occhi per lo sforzo, quasi ti fai del male per continuare a spingere e poi cavolo... Non sempre eh, ma è successo che riaprendoli li ho visti indietro, avevano mollato loro! Ecco, di quei 'cinque secondi' più ne vivi e più ne cerchi. Non è facile trovarli, ma ce ne sono ovunque, nello sport, nel lavoro, negli affetti, in una parola: nella vita», sussurra, con gli occhi lucidi.

