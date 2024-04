World Skate Day Roma, ai piedi del Colosseo per festeggiare 100 anni della Federazione mondiale

World Skate, la federazione mondiale degli sport a rotelle, domenica 21 aprile compirà 100 anni e Roma la celebrerà con una grande festa organizzata dalla FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici).

Tanti skater all'ombra del Colosseo

Presso lo skatepark di Colle Oppio, dalle17.00 fino alle 20.00, tutti gli appassionati delle discipline rotellistiche sono invitati a scendere in strada, con pattini, skateboard e scooter, per vivere un momento di condivisione nel parco cittadino all’ombra del Colosseo. Il programma è ricchissimo, con un brindisi collettivo, food truck, musica, show e tanto altro; performance di inline freestyle, di roller dance, di pattinaggio artistico, di skateboarding e il dj set di Flavia Lazzarini faranno da coreografia al compleanno di World Skate. Esibizioni di altissimo livello dei migliori atleti azzurri e la partecipazione di amatori accompagneranno la celebrazione, dopo un breve discorso di accoglienza tenuto dai dirigenti federali. L’iniziativa, partita dalla Federazione internazionale, non sarà esclusiva della città di Roma, ma avrà un respiro mondiale. Il World Skate Day è stato infatti accolto da moltissimi Paesi di tutto il mondo. Diversi eventi animeranno differenti città, dal Brasile al Portogallo fino agli Stati Uniti.

Aracu: «Festeggiamo un secolo di eccellenza sportiva»

«Festeggiamo un secolo di eccellenza sportiva - sottolinea il presidente World Skate e Fisr, Sabatino Aracu - E' stata una corsa straordinaria. La giornata di Domenica 21 aprile 2024 segna una pietra miliare nella nostra storia. Vi invitiamo ad unirvi a noi nel celebrare questa importante occasione, pattinando nelle vostre comunità, con i pattini allacciati, sui vostri skateboard o monopattini, lo stesso giorno in cui la nostra federazione è nata, un secolo fa». Il World Skate Day di domenica 21 aprile sarà anche l’occasione per ricordare a tutti lo straordinario appuntamento dei World Skate Games 2024, in programma a settembre in Italia e a Roma. La Capitale sarà protagonista, con altre città, del più grande evento mondiale dedicato a tutte le discipline rotellistiche. Quattro regioni coinvolte: Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte. Oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni, provenienti da 100 Paesi, con una partecipazione di decine di migliaia di fan da ogni parte del globo.

Non poteva esserci momento migliore per il Mondiale. Una vetrina unica per Roma e per l’Italia che conferma il crescente fascino degli sport su rotelle.