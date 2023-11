America's Cup Preliminary Regatta a Jeddah: Tita e Gradoni debuttano con Luna Rossa

Domani, giovedì 30 novembre 2023 debutta la America’s Cup Preliminary Regatta di Jeddah. E’ la seconda tappa del percorso di avvicinamento alla 37° America’s Cup in programma a Barcellona nell’autunno del 2024.

Si tratta di una prima volta per il circo della Coppa in Arabia Saudita e nel Mar Rosso in assoluto e si corre con gli AC 40, i monotipo volanti portati da due timonieri e due sail trimmer che non verranno però utilizzati per l’America’s Cup e la Louis Vuitton Cup che premierà il vincitore tra le selezioni tra challenger.

Il programma prevede tre giornate di gara con tre prove di flotta sia giovedì che venerdì, mentre sabato dopo due prove di flotta i due concorrenti con miglior punteggio si affronteranno in una conclusiva match race.Da notare che il risultato non conterà per la Coppa.

Al via tutti i sei team coinvolti, il defender Emirates Team New Zealand, che negli allenamenti di questi giorni sembra in gran forma, i quattro challenger europei Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, Orient Express Racing Team e Ineos Britannia e gli statunitensi di NYYC American Magic che in un primo tempo sembrava non dovessero partecipare per ragioni di sicurezza, che sono invece regolarmente al via.

La grande novità dell’evento è sicuramente quello dell’equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli che schiera ai timoni la medaglia d’oro di Tokio in Nacra 17 Ruggero Tita e il 19enne fenomeno Marco Gradoni, romano del Tognazzi Marine Village, già tre volte campione del mondo Optimist, l’unico velista ad aver stabilito questo record, che stregato dalla Luna ha abbandonato la campagna olimpica in 470 mixed.

Luna Rossa Prada Pirelli non aveva avuto una prestazione brillante nella prima Preliminary Regatta di settembre a Vilanova y La Geltrù a sud di Barcellona, disputata con vento leggerissimo e irregolare.

Una prestazione giustificata da Max Sirena anche con il poco allenamento dei suoi sull’AC 40 avendo il team del Circolo Vela Sicilia deciso di concentrarsi di più sul prototipo realizzato in casa con cui ci si misura e si sperimenta a Cagliari, piuttosto che con il monotipo AC 40 con il quale si disputeranno la America’s Cup Youth e la America’s Cup Woman, mentre la Coppa vera e propria e l’ultima America’s Cup Preliminary Regatta a Barcellona sono riservate ai più grandi AC 75 portati da otto velisti, che ogni team progetta e fa costruire individualmente.

“Il fatto di provare a Jeddah con Tita e Gradoni, quest’ultimo il vero giovane del nostro team, faceva parte del programma stabilito già prima di Vilanova” sottolinea Max Sirena il Team Director per fermare illazioni a danno dei veterani Jimmy Spithill e Checco Bruni. Certo è che l’attesa per vedere la performance di Gradoni sotto la pressione dei campioni navigati degli altri team è grande e cl fatto di poter contare su quattro timonieri di tale livello è considerata una gran ricchezza .

Le tre regate di flotta partono alle 11.30 e si potranno seguire col commento internazionale in inglese sul canale youtube della 37° America’s Cup. Saranno trasmesse inoltre su Mediaset Canale 20 e SKY Sport. C’è anche una live di Fare Vela commentata da Vittorio d’Albertas con Michele Tognozzi.