Un’auto investe i corridori della Bora-hansgrohe

Brutto incidente oggi sul Lago di Garda, dove la Bora-hansgrohe sta svolgendo un ritiro pre-season. Alcuni dei compagni di squadra di Peter Sagan sono stati investiti da un suv che, secale prime ricostruzioni, non avrebbe rispettato la precedenza.

I fatti sono avvenuti a Peschiera del Garda, dove la squadra ha svolto l’ultimo allenamento prima di partire per le Canarie. Tra i corridori investimenti, i nomi più importanti sono quelli di Wilco Kelderman, sul podio del Giro d’Italia 2020, e Maximilian Schachmann. Quest’ultimo, tra l’altro, aveva già subito un brutto incidente a Il Lombardia, lo scorso agosto, riportando la frattura della clavicola.

A spiegare l’incidente sono le dichiarazioni di Ide Schelling, che era nel gruppo dei corridori investiti ma era rientrato prima in hotel, a differenza dei suoi compagni che hanno fatto mezz’ora in più: «C'è stato un grave incidente con una macchina: tutti i ciclisti sono caduti. Oggi avevo un angelo custode sulle spalle, che mi ha spinto a non unirmi al gruppo per pedalare una mezz'ora in più».

I corridori investiti sono tutti coscienti ma ricoverati con diverse fratture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA