Nudista temeraria a Trieste: prende il sole in spiaggia in mezzo ai runner

L'episodio risale a: il sole scaldava quanto basta nonostante la rigida temperatura invernale e così una"eroica" ha deciso di stendere il suo telo mare nella spiaggia naturista della Costa dei Barbari per abbronzarsi un po' e dedicarsi alla lettura di un buon libro.LEGGI ANCHEA segnalare il curioso episodio sono gli organizzatori della Corsa della Bora che si svolgeva proprio quel giorno: «Unci ha mandato questa foto degli ultimi 2 km... sì, lo sapevamo che la Costa dei Barbari fosse una nota spiaggia naturista, ma non pensavamo lo fosse anche il 6 gennaio! Speriamo che il passaggio di quasi 1500 persone non abbia disturbato le letture di questa "eroica" naturista».