Tennis & Friends - Salute e Sport torna in campo al Foro Italico

Dopo il grande successo dell’evento di Torino con oltre 1.000 ragazzi delle scuole primarie e secondarie presenti e più di 4.600 check up gratuiti eseguiti, Tennis & Friends - Salute e Sport torna il 7, 8 e 9 ottobre al Foro Italico di Roma per continuare a divulgare i corretti stili di vita attraverso sport, divertimento e prevenzione, che quest’anno avrà due punti cardine: i giovani e le donne.

Il Villaggio della Salute sarà costituito da 118 sale visite, 34 aree sanitarie, 23 a cura di società ospedaliere e 11 fornite da società scientifiche; 28 invece le aree specialistiche; presenti anche medici della Sanità militare. La novità di questo anno è che il Villaggio della Salute sarà ospitato principalmente all’interno del Campo Centrale del Foro italico, negli spazi che ospitano i tennisti di fama internazionale che partecipano agli Internazionali BNL d’Italia; un luogo di norma inaccessibile, come il mitico campo del Centrale che sarà visitabile per coloro che si sottoporranno alle visite mediche specialistiche gratuite.

Al centro del programma resta sempre la prevenzione, con un focus sulla corretta alimentazione, con lo straordinario contributo del cuoco tre stelle Michelin Heinz Beck, che si esibirà in diversi show cooking per spiegare l’importanza per la salute della tecnologia di conservazione e trasformazione dei cibi in cucina; il grande chef sottolinea come in taluni casi, gli alimenti cotti a un solo grado di temperatura più del dovuto, perdono importanti fattori nutrizionali, ad esempio a livello proteico; quindi saper scegliere le materie prime e saper cucinare è fondamentale quanto saper selezionare con quali attrezzature cucinare.

Sabato 8 ottobre alle ore 11:00, Veronica Maya, madrina storica di Tennis & Friends, darà il via alla cerimonia inaugurale a cui seguirà il Torneo di Tennis Celebrities e la prima edizione di Padel & Friends, il primo campionato promosso dall'Associazione Medici Padel Italia. Oltre a incontri, talk, presentazioni e tavole rotonde, incluso il lancio del nuovo brand Sostenibilità & Friends.

Il progetto sociale Tennis & Friends che dal 2011 ad oggi ha realizzato 164.000 visite gratuite quest’anno punta più che mai sui ragazzi. Al centro della manifestazione c’è l’educazione alla salute e alla prevenzione per i più giovani che rappresentano il futuro e che, dopo il lungo periodo di pandemia, sono chiamati a riprendere un corretto stile di vita.