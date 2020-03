Strade Bianche e Tirreno-Adriatico saranno regolari. Confermati Gilbert e Stybar, assente Alaphilippe in dubbio Van der Poel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le corse ciclistiche italiane sono confermate e sabato si partirà con Strade Bianche. Anche se una vera sospensione da parte degli organizzatori non c’era mai stata, in molti avevano dubbi e incertezze sulla regolarità delle nostre corse, a causa del coronavirus. La conferma del normale svolgimento delle gare, è arrivata direttamente dalle squadre che verranno nel nostro Paese, che senza incertezze hanno comunicato i nomi dei loro corridori. Le squadre non si sono lasciate spaventare e per Strade Bianche e Tirreno-Adriatico hanno scelto nomi importanti.Sono stati contattati diversi team per avere informazioni sulla loro partecipazione e tutti, hanno risposto, che il coronavirus ormai ha raggiunto l’intera Europa e che non c’è differenza, in fatto di sicurezza tra una corsa in Italia da una in Francia o Belgio. Precisano però, che la sorveglianza sui corridori e personale, sarà aumentata per evitare nuovi casi.A Stade Bianche la sfida sarà quasi certamente contro i belgi, che amano particolarmente questa corsa. Tra i nomi più importanti e confermati c’è quello di Philippedella Lotto-Soudal e Tiesjdella Sunweb e che, questa corsa l’ha vinta nel 2018. La Deceuninck Quick Step che ha deciso di non portare, avrà come punte, che la classica toscana l’ha vinta nel 2015 e Kaspersecondo al Giro delle Fiandre dello scorso anno. Per l’Italia il favorito numero uno sarà Alberto, padrone di casa e che con questa corsa ha un rapporto di amore e odio. Bettiol che lo scorso anno ha conquistato il Giro delle Fiandre, quest’anno ha già dimostrato di essere molto competitivo. Incerta la partecipazione diil fenomeno del ciclocross, non ha preso il via neanche alle prime corse in Belgio. Per l'olandese,stando ad alcune voci, sembra che si tratti di un normale stato influenzale.Per quanto riguarda la corsa femminile, confermata la presenza di Marta