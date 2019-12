Sport e Salute: assegnati i 280 milioni, 25 sono per il sociale

Duecentottanta milioni per lo sport nel 2020, di cui 25 andranno al sociale. Il Cda di “Sport e Salute” ha deliberato l'assegnazione agli organismi sportivi dei contributi pubblici per il prossimo anno. In linea con gli indirizzi del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, «per la prima volta trova spazio la funzione sociale dello sport, in continuità con l'assegnazione dei contributi aggiuntivi (60 mln) decisi lo scorso ottobre». Nello specifico, Sport e Salute ha destinato 7 milioni ai progetti scolastici e altri 18 milioni alle iniziative di «Sport di tutti», il programma per diffondere

lo sport e gli stili di vita sani in tutte le fasce della popolazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA