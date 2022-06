Sollevamento pesi, Pizzolato oro europeo e doppio record mondiale

Tirana continua a dare grandi gioie allo sport italiano: dopo la Conference League conquistata dalla Roma di Josè Mourinho la scorsa settimana, oggi nella capitale albanese Antonino Pizzolato si è laureato campione europeo di sollevamento pesi nella categoria 89 kg. Un successo strepitoso, quello dell’atleta siciliano delle Fiamme Oro, già bronzo alle scorse Olimpiadi, ottenuto superando fortissimi rivali come il bulgaro Karlos Nasar in un duello infinito al rialzo, chilo su chilo. ‘Nino’ non ha sofferto il cambio di categoria (negli ultimi anni aveva sempre gareggiato negli 81 kg, e la medaglia di Tokyo era arrivata in quel peso), e ha persino riscritto il record mondiale nello slancio, con 217 kg alzati, e nel totale con 392: numeri impressionanti, più adatti a un supereroe che a un essere umano.

𝗡𝗜𝗡𝗢 𝗜𝗟 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 🏋🏼‍♂️🤩



Cambia categoria ma non il risultato, Nino Pizzolato è Campione d’Europa negli 89 kg, si tratta del terzo titolo continentale in carriera!#ItaliaTeam • @federpesistica pic.twitter.com/DC11boDLSe — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) June 2, 2022

Una prestazione da urlo

Pizzolato, 25 anni, si presenta in pedana come uno degli uomini da battere, essendo stato per due edizioni consecutive campione continentale (Batumi 2019 e Mosca 2021). Il giovanissimo (classe 2004) Nasar, tuttavia, èadditato come la possibile sorpresa. Niente da fare, invece: nello strappo l'azzurro non ha rivali, e con 175 kg si prende il gradino più alto del podio della specialità, davanti all'armeno Andranik Karapetyan. Nello slancio Nasar gli dà più filo da torcere, sollevando 211 kg, ma Pizzolato entra in modalità 'Hulk' e con dopo aver ottenuto la certezza del metallo più prezioso (Nasar aveva finito i tentativi), alza 217 kg e si prende sia il nuovo record sia di slancio che di totale. L’oro di Nino chiude la spedizione azzurra a questi Europei, in cui l’Italia ha anche conquistato il titolo continentale di Giulia Imperio e l’argento di Lucrezia Magistris.