Sci: Brignone seconda nella libera di Garmisch, vince la Rebensburg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo posto per Federica Brignone nella libera di coppa del mondo di Garmisch. L'azzurra, al nono podio in stagione e 37esimo della carriera, ha chiuso in 1'42"55 preceduta solo dalla tedesca Viktoria Rebensburg. La 30enne di Tegernsee si è imposta in 1'41"94 conquistando la 19esima vittoria in carriera, la prima in discesa. Terza la ceca Ester Ledecka in 1'42"77. Chiude ai piedi del podio Sofia Goggia, quarta in 1'42"89, tra le prime dieci anche Francesca Marsaglia nona in 1'43"71. Tredicesima Marta Bassino (1'44"05), 20esima Elena Curtoni (1'44"62). Più attardate invece Nicol e Nadia Delago.Il podio di Brignone è il numero 28 per l'Italia in questa stagione, ben 21 conquistati dalle ragazze. Grazie al secondo posto di oggi Brignone consolida il secondo posto nella classifica generale di coppa del mondo (1035 punti) accorciando su Mikaela Shiffrin (1225), assente dopo la scomparsa del padre. Domani a Garmisch tocca al SuperG, altra disciplina in cui le azzurre sanno eccellere.