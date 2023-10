Sci, conto alla rovescia per la prima gara transfrontaliera di Coppa del mondo: partenza in Svizzera arrivo in Italia a Cervinia

Conto alla rovescia per il via alla stagione della velocità dello sci. Dopo la tradizionale apertura con il gigante di Solden in Austria a fine ottobre, si comincia con la «Matterhorn Cervino Speed Opening 2023» sulla pista Gran Becca, l'11 e il 12 novembre. Partenza in Svizzera e arrivo in Italia, l'inedito percorso del primo evento transfrontaliero nella storia dello sci alpino. Due discese libere maschili e poi la replica con altre due femminili il fine settimana successivo (18 e 19 novembre). Neve permettendo ovviamente visto il caldo che per ora non molla la presa.

Breuil-Cervinia e Zermatt, Federazione Italiana Sport Invernali e Swiss-Ski sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della Coppa del mondo. Lo scorso anno la gara non si è potuta disputare per mancanza di neve ma la discesa era in calendario a ottobre, quest'anno è stata spostata in avanti e gli organizzatori sono convinti che tutto andrà bene. La parte del percorso che si trova sul ghiacciaio è già pronta, mentre per la parte più bassa si aspetta che scendano le temperature per portare sul tracciato la neve stoccata e per avviare i cannoni dell'innevamento programmato. Sperando poi che il freddo porti anche la neve naturale.

«Mai nessuno, prima d'ora, aveva organizzato una gara di sci alpino trasfrontaliera che parte da un paese e arriva in un altro. Ci siamo riusciti con questa Coppa del Mondo», hanno spiegato lunedì a Roma il vicepresidente della Regione Valle D'Aosta, Luigi Bertschy; l'assessore regionale allo sport e turismo, Giulio Grosjacques; il vicepresidente di Speed Opening, Marco Mosso; il presidente Coppa del Mondo Snowboard, Monica Meynet e il presidente di Cervino spa Federico Maquignaz.

«È una grande soddisfazione veder realizzare questo progetto, nato da una chiacchierata tra amici a Breuil-Cervinia ​- ha sottolineato Maquignaz -. Ci fa altresì piacere che i colleghi svizzeri abbiano accolto subito questa bella e innovativa sfida, perché un evento sportivo di questa portata è senza dubbio un veicolo pubblicitario immenso per un comprensorio sciistico come il nostro, così come per gli sport invernali e il turismo in generale. Ora ancor di più con l’inaugurazione del Matterhorn Alpine Crossing», la funivia aperta questa estate che collega Breuil-Cervinia e Zermatt attraverso il Klein Matterhorn.

La gara si svolgerà sulla pista "Gran Becca", come in Valle d'Aosta viene chiamato il Cervino, e che nel dialetto locale significa la grande cima.

Il tracciato è stato disegnato dal campione olimpico Didier Défago e sarà l'unica gara di Coppa del mondo in due Paesi. L'arrivo è a Laghi Cime Bianche (a Cervinia in Italia), la partenza si trova invece ai 3.720 metri della Gobba di Rollin (a Zermatt, in Svizzera), per quella che sarà la discesa più alta dell’intero circuito dello sci alpino.

«La pista si sviluppa su territorio svizzero e italiano, per lo più su ghiacciaio e a fianco di rocce ben visibili. La discesa è composta da passaggi di puro scivolamento, grandi e veloci curve tipiche della discesa libera, sezioni più tecniche in cui si raggiunge un'alta velocità, cambi di pendenza e salti. Il dislivello di 885 metri, l'altitudine stessa, la lunghezza di 3.7 chilometri e l'alternanza di neve naturale e artificiale ofriranno agli atleti ulteriori sfide», ha osservato Défago.

Gli organizzatori sono convinti che la Gran Becca diventerà presto una delle classiche dello sci, al fianco delle leggendarie Streif di Kitzbühel, Lauberhorn di Wengen e Stelvio di Bormio, piste celebri in tutto il mondo.

Il pendio che ospiterà la discesa fra Zermatt e Cervinia resterà allestito anche dopo la Coppa del mondo, a disposizione degli atleti. Già dal 21 ottobre comunque inizierà una sessione di allenamento vera e propria per tutti i velocisti, che potranno utilizzare tre piste e la parte svizzera della Gran Becca.

Intanto Cervinia si prepara all'avvio della nuova stagione invernale. Dal 14 ottobre si scierà senza sosta fino al 5 maggio 2024 sul versante italiano e già dal giorno successivo e fino all’8 settembre 2024 sulle piste di Plateau Rosa e Zermatt accessibili dall’Italia con lo skipass internazionale. Il comprensorio Cervino Ski Paradise sarà infatti l’unico a garantire sciate 320 giorni l’anno, grazie anche alla recente inaugurazione della funivia 3S Matterhorn Alpine Crossing che dal 1° luglio 2023 collega Testa Grigia (zona di confine) al Piccolo Cervino e che di fatto unisce ancor di più Breuil-Cervinia e Zermatt.