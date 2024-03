Cervinia, la seggiovia ondeggia paurosamente sotto le raffiche di vento: sciatori bloccati, poi salvati

EMBED





(LaPresse) Raffiche di vento a 110 chilometri orari hanno fatto ondeggiare spaventosamente la Seggiovia Cretaz a Breuil-Cervinia, frazione di Valtournenche, in Valle d'Aosta. In pochi minuti, il vento è passato da 20-30 chilometri orari alle ore 15 a raffiche nettamente più forti15 minuti più tardi, imponendo il recupero degli sciatori e la rapida chiusura degli impianti per motivi di sicurezza.