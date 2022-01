Cervinia, il Gruppo Nicolaus si aggiudica la gestione del Grand Hotel Cristallo. Ristrutturazione da 20 milioni

Il Gruppo Nicolaus debutta nel settore della montagna con il Valtur Cervinia Ski Resort & Spa, ex Club Med Cristallo, una delle strutture iconiche dell’arco alpino, che hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 camere e differenti soluzioni abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.

Valtur, marchio che fa parte del Gruppo Nicolaus, gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel management interna, coordinata dal responsabile divisione hospitality, Giuseppe Cavallo. Programmate ingenti opere di ristrutturazione per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La data di apertura è prevista per l’estate 2022.

“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, ceo del Gruppo Nicolaus.

L’ingresso dell'hotel di Cervinia nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. La gara ha visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.

Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand proprietario Valtur, dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.

Questa nuova acquisizione, si legge in un comunicato, rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e internazionali un'appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano: non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una felice ibridazione culturale.

“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale, che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro, punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”, continua Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus.