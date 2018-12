Riforma Coni, Petrucci a Malagò: «Non facciamo guerra al governo»

Botta e risposta tra il presidente della Fedebasket Gianni Petrucci e il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, al consiglio nazionale in corso sul tema della riforma che riguarda il Coni e la sostituzione di Coni Servizi con un altro ente in capo al governo. «Se fossi stato all'ultimo consiglio non avrei detto vai e spara - ha sottolineato Petrucci - Il prosieguo della trattativa non può essere in polemica con il governo, a torto o a ragione. Da ex presidente per 14 anni ho un particolare affetto per il Coni, ma se dobbiamo farlo cambiare cerchiamo di farlo fare in favore nostro. Come basket dico prendiamo quel che possiamo prendere ma non sono mai a favore del conflitto con l'Esecutivo. Perché nella storia non esiste un Coni che non possa non essere supportato direttamente o indirettamente dal governo. Abbiamo poi la fortuna di avere un sottosegretario come Giorgetti, di una serenità, tranquillità e di un amore per lo sport, che avremmo scelto tutti se avessimo dovuto». Pronta la replica di Malagò, che leggendo un pamphlet ha replicato al numero uno della Fip: «Io ti ho seguito quando hai detto di non fare la guerra e infatti sono 20 giorni che sto per diverse ore al giorno a confrontarmi con il governo e ad ascoltare. Ma voglio anche dire che quando eri presidente del Coni, il 6 dicembre 2007 scrivevi tutte le tue perplessità a un emendamento inserito in finanziaria che prevedeva all'epoca l'abolizione di Coni servizi, dicendo che sarebbe stato come uccidere il comitato olimpico. Ecco, io vorrei avere quel Petrucci non questo». A quel punto Petrucci ha risposto ancora: «Sei bravo perché ha previsto il mio intervento - ha concluso il capo della Federbasket - allora devo dirti quello che non avrei voluto: io ci sono riuscito a risolvere i problemi, mi auguro che anche tu ci riesca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA