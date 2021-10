Football americano, coach Gruden si è dimesso dopo le accuse di omofobia

Un contratto di dieci anni, sottoscritto solo nel 2018 e da 100 milioni di dollari, che non verrà onorato: Jon Gruden, head coach dei Las Vegas Raiders, lascia la sua squadra di Nfl perché travolto dalle accuse di razzismo, omofobia e misoginia. Il passo indietro da parte del capo allenatore, arriva dopo la bufera scatenata dal New York Times. Il giornale statunitense ha riportato email inviate da Gruden dal 2011 al 2018, quando era analista per Espn, a Bruce Allen, l'allora presidente del Washington Football Team con contenuti inaccettabili.

«Mi sono dimesso da Head Coach dei Las Vegas Raiders», ha scritto su Twitter. «Amo i Raiders e non voglio essere una distrazione. Grazie a tutti i giocatori, gli allenatori, lo staff e i fan di Raider Nation. Mi dispiace, non ho mai voluto ferire nessuno», ha concluso.

"I have resigned as Head Coach of the Las Vegas Raiders. I love the Raiders and do not want to be a distraction. Thank you to all the players, coaches, staff, and fans of Raider Nation. I’m sorry, I never meant to hurt anyone."



Jon Gruden

— Las Vegas Raiders (@Raiders) October 12, 2021