La Federnuoto lancia ufficialmente l’operazione ripartenza. Il consiglio federale della Fin ieri ha varato un calendario provvisorio di eventi che coinvolge tutti i settori - dai tuffi al fondo - e che essenzialmente insegue un doppio obiettivo: “monopolizzare” agosto con una serie di grandi appuntamenti che riportino i big della vasca sotto i riflettori e, al tempo stesso, concedere a tutti loro almeno una competizione di alto livello per raschiare via la ruggine dell’inattività da pandemia e per presentarsi a settembre - quando si darà il via alla preparazione olimpica - con il motore già su di giri. Evento clou sarà la 57ª edizione del Trofeo Internazionale Sette Colli che si terrà dal 12 al 14 agosto allo Stadio del nuoto. E l’evento romano sarà quest’anno ancora più importante perché varrà anche come campionato italiano assoluto. Il calendario si snoderà comunque lungo tutta l’Italia: dal 5 al 7 agosto Bolzano ospiterà gli Assoluti di tuffi, dal 7 al 9 agosto sarà la volta dei titoli italiani del sincro a Savona, mentre dal 18 al 21, a Piombino, si sfideranno per il tricolore i campioni del fondo. Non mancherà la pallanuoto che vedrà impegnati sia il Settebello campione del mondo che il Setterosa a Ostia, in due quadrandolari ancora da calendarizzare ma che comunque si terranno prima della metà di agosto.

LA SVOLTA

Ma il consiglio federale si è occupato anche della ripartenza dei campionati di pallanuoto. In particolare per le serie A1 maschile e femminile e per la A2 maschile è stata concessa ai club la possibilità di autoretrocedersi nella categoria immediatamente inferiore senza incorrere nelle sanzioni previste. La Fin, dal canto suo, ha lasciato aperta la porta dei ripescaggi sulla base di criteri meritocratici e di curriculum sportivo. In ogni caso i club non dovranno versare la quota di iscrizione ai campionati.



