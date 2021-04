Pellegrini campionessa nei 200: stacca anche il pass per Tokyo e si commuove

Federica Pellegrini si laurea campionessa nei "suoi" 200 metri e stacca il pass per le sue quinte Olimpiadi. La Divina, agli assoluti di Riccione, ha fermato il cronometro a 1'56''69, un tempo sufficiente per stare sotto l'1'56"9 che è il minimo per qualificarsi ai Giochi. Commossa per la qualificazione per Tokyo, la Pellegrini è scoppiata in lacrime in zona mista. «Piango per l'emozione», ha detto Federica.

A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA