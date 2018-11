Paola Egonu, la campionessa di volley fa coming out e bacia la fidanzata a bordo campo

Paola Egonu e il coming out, a fine partita bacia la sua fidanzata a bordo campo. Paola Enogu, la campionessa di volley continua a far emozionare i suoi fan. Dopo il grandioso secondo posto al Mondiale di pallavolo, la schiacciatrice avrebbe fatto coming out con la naturalezza che la contraddistingue.

Paola Egonu e il Mondiale perso: «Grazie alla mia fidanzata ho superato la delusione»

Al termine della finale di Supercoppa persa dalla sua Novara contro Conegliano, Paola Egonu ha baciato sulle labbra la fidanzata Katarzyna Skorupa, palleggiatrice polacca dello SKRA Varsavia, che ha seguito il match a bordo campo. La tenera immagine, pubblicata sul quotidiano La Gazzetta dello Sport, ha fatto il giro del web.

«È tutto normale», ripeterebbe a ragione la campionessa. E i fan sono tutti con lei.

