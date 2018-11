Paola Egonu e il Mondiale perso: «Grazie alla mia fidanzata ho superato la delusione»

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante la medaglia più ambita non sia arrivata le ragazze delhanno fatto sognare tutta l'Italia eppure la donna ha confessato di aver molto sofferto per la sconfitta con la Serbia durante la finale.parla per la prima volta dopo il mancato oro al mondiale.«Dopo la partita ero in lacrime, ho chiamato la mia fidanzata: mi ha detto che le sconfitte fanno male ma ci insegnano sempre qualcosa», racconta al Corriere della Sera la 19enne. Poi parla proprio della sua compagna: «Ho una fidanzata. Lo dico con grande semplicità? Infatti, lo trovo normale», afferma proprio lei, simbolo di integrazione e della multietnicirà dei tempi moderni.Purtroppo però l'ombra del razzismo non accenna a sparire e la stessa pallavolista confessa di esserne stata vittima: « Mi sono stupita di chi si è stupito dell'amore del Paese verso di noi. Ho vissuto episodi di razzismo, è normale ma non dovrebbe esserlo». Resta forte l'insoddisfazione per il mondiale mancato, ma ammette anche di non avere alcun rimpianto, perché tutte hanno dato il 100%.