Paltrinieri, medaglia d'argento nella 5 km di fondo ai Mondiali di nuoto del Giappone

“Non lo so perché, quasi mi rendo conto che ho sempre bisogno di una gara fatta male, di una grossa delusione, di una miccia accesa, di una scottatura; e allora mi dispiace troppo, mi fa imbestialire, la metto sul personale e comincio a pensare a cosa ho fatto male, divento paranoico” dice Paltrinieri che torna Greg in un’ennesima rinascita e conquista l’argento nella 5 chilometri ai mondiali di nuoto a Fukuoka. In Giappone gli viene così: accadde a Tokyo, alle Olimpiadi. La prima gara male (s’intende ai suoi livelli, perché l’altro ieri poi, alla fine, era, nella 10 chilometri, quinto in un mondiale), poi la furia e il sapore della rivincita. “Di solito non sono mai contento di arrivare secondo o terzo, ma stavolta sì: perché mi permette di rendermi conto che sono forte, di nuovo” conclude l’autoanalisi e l’analisi del risultato. Mimmo Acerenza, che ha conquistato il bronzo, descrive Gregorio e se stesso come “due guerrieri che ci siamo tuffati con il coltello fra i denti” e spiega che “pure tra dolori pazzeschi sentivo di nuotare da Dio: sapevo di valere qualcosa. A me non serve che prima mi vada male qualcosa _ scherza _ se a Greg serve così non preoccupatevi: la prossima volta negli ultimi allenamenti prima della gara lo batterò io, lo farò arrabbiare io…”.

Paltrinieri sorride.