Pallavolo, Trentino vince big-match di Superlega a Perugia

Itas Trentino batte Sir Safety Conad Perugia 3-0 (25-23, 25-19, 35-33) nel big match della Superlega di pallavolo, che era l'anticipo della terza giornata del girone di ritorno ed è stato giocato in una Blm Group Arena esaurita in ogni ordine di posti. Miglior marcatore dell'incontro, durato un'ora e 41', è stato Uros Kovacevic, schiacciatore serbo della formazione di casa, mentre per Perugia ci sono stati 15 punti del fuoriclasse cubano Wilfredo Leon. Ora l'Itas Trentino guida la classifica della 'regular season' con 41 punti, davanti alla Sir Safety Perugia che ne ha 39 © RIPRODUZIONE RISERVATA