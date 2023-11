Pallanuoto, non si giocherà in Israele: gli Europei maschili saranno in Croazia, quelli femminili in Olanda

Gli Europei di pallanuoto sono stati ricollocati: il torneo maschile si disputerà in Croazia, quello femminile in Olanda. Dopo essere stati spostati da Netanya, in Israele, per motivi bellici, la European Aquatics ha deciso di non cancellare la manifestazione continentale ma anzi di spostarla in due Paesi. Le città croate di Dubrovnik e Zagabria ospiteranno la rassegna europea dal 4 al 16 gennaio degli uomini, mentre l’olandese Eindhoven farà altrettanto dal 5 al 13 gennaio per le donne.

Entrambi i tornei metteranno in palio per i vincitori e per le vincitrici un pass per i Giochi Olimpici di Parigi.

Un obiettivo ancora da raggiungere per Settebello e Setterosa, le due Nazionali azzurre. Nel comunicato della EA, il presidente Antonio Silva ha rilasciato queste dichiarazioni: «Siamo stati costretti a rimandare i Campionati Europei a Netanya a causa degli oltraggi terroristici contro il popolo israeliano. Nell'interesse degli atleti, sono lieto che siamo riusciti ad assicurarci due grandi ospiti e vorrei ringraziare le nostre federazioni in Croazia e nei Paesi Bassi per aver fatto tutto il possibile per realizzare questi campionati. Lavorando insieme, organizzeremo questi eventi in modo ottimale».