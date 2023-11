Pallanuoto, cambia la sede degli Europei: niente Israele, c'è rischio annullamento

La crisi mediorientale stravolge i piani della pallanuoto. A Netanya, in Israele, dal 3 al 16 gennaio si sarebbe dovuta disputare la rassegna continentale, ma oggi la European Aquatics, la lega europea degli sport acquatici, ha rilasciato una nota in cui viene annunciato che la manifestazione non si terrà nella sede prevista. Non è ancora stato stabilito se l’evento verrà annullato del tutto o verrà disputato in un’altra sede.

«Attualmente si stanno studiando diverse opzioni per quanto riguarda la procedura di qualificazione per i Mondiali di pallanuoto a Doha (2-18 febbraio) e ulteriori informazioni sull’argomento saranno comunicate il prima possibile», recita il comunicato della Len.

Agli Europei ci sono in palio due pass olimpici per i vincitori del torneo maschile e femminile.

Le due Nazionali italiane, Settebello e Settorosa, non hanno ancora intascato il biglietto per Parigi. Sono invece già qualificate Ungheria e Grecia tra gli uomini, Olanda e Spagna tra le donne, oltre ovviamente alle due francesi. L’Europeo di pallanuoto non è il primo evento che subisce il cambio di sede per motivi bellici. Infatti, la Coppa del Mondo di fondo a Eilat è già stata spostata in Portogallo il 2-3 dicembre.