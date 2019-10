Da sabato a Roma al via la terza edizione della ​Vueling Padel Cup MSP

Al via sabato la terza edizione del torneo amatoriale più prestigioso di questo sport: sei weekend all’insegna del divertimento per vincere viaggi gratuiti in Europa Roma, 4 ottobre 2019 – L’attesa è finita: domani, sabato 5 ottobre, all’Aurelia Padel (Via del Casale di S. Pio V, 34), al via la terza edizione della Vueling Padel Cup MSP, manifestazione amatoriale che si conferma tra le più prestigiose tra le dilettantistiche di questo sport oggi praticato e apprezzato in tutto il mondo. Lo scorso anno si sono registrati più di 1000 partecipanti e anche per il tour 2019 si stimano numerose iscrizioni, tanto che la prima tappa in programma nel weekend è già sold out. Per il terzo anno consecutivo, Vueling è l’organizzatore della Vueling Padel Cup di Roma insieme a MSP, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. A partire da questo weekend, i dilettanti che vorranno mettersi alla prova potranno partecipare scegliendo tra le 4 categorie previste (Maschile, Femminile, Misto e Principianti) e aspirare al primo e secondo posto per vincere biglietti omaggio Vueling di andata e ritorno, con le tariffe BASIC e OPTIMA, che la compagnia aerea metterà a disposizione per volare verso una delle 40 destinazioni europee operate da Roma Fiumicino.



“La Padel Cup è una realtà ormai nota nella città di Roma. Per questo Vueling continua a promuovere e a organizzare la Vueling Padel Cup insieme all’Ente di Promozionale Sportiva di MSP di Roma –ha commentato Susanna Sciacovelli, Direttore Generale di Vueling per l’Italia -.Proporre iniziative che divertono e coinvolgono la comunità di Roma è per noi motivo di grande orgoglio: Fiumicino è infatti il nostro secondo hub internazionale e scalo chiave per le nostre strategie future”. “Poter contare anche quest’anno sull’organizzazione della Vueling Padel Cup, confermando così la fiducia nei nostri confronti, ci riempie di orgoglio e di entusiasmo, ma soprattutto ci premia per questi cinque anni di lavoro sulla promozione sportiva del Padel in Italia e in particolar modo del suo tratto amatoriale che, continueremo sempre a dirlo, è la base di qualsiasi sport”, commenta Claudio Briganti, Responsabile Nazionale Settore Padel MSP Italia. Corriere dello Sport e Sport Club Magazine si confermano anche quest’anno media partner dell’evento mentre, tra gli sponsor, tornano il Gruppo Cisalfa e la Birra Estrella Damm. Fanno invece il loro ingresso il brand di abbigliamento sportivo Bidi Badu, gli occhiali Barkey e Dunlop quale palla ufficiale del torneo, oltre a Cottorella che sarà l’acqua ufficiale.



Di seguito il calendario e le strutture in cui si terrà la Vueling Padel Cup di Roma:

5/6 ottobre: Aurelia Padel -

19/20 ottobre: Queen Padel Roma Club -

2/3 novembre: T.C. San Giorgio -

16/17 novembre: Bailey Padel Club -

30 novembre e 1°dicembre: Paddle Clan Hill 23 -

14/15 dicembre: Master Finale – Villa Pamphili Padel Club

