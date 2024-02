Nepi: «L'Italia è un palcoscenico naturale per i grandi eventi sportivi»

Oggi si è tenuto il convegno «Osservatorio Valore Sport» organizzato da The European House Ambrosetti, in scena allo Stadio Olimpico di Roma. L'ammministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha parlato durante l'incontro: «L'Italia è un palcoscenico naturale per i grandi eventi sportivi. Abbiamo tanto da dare, compreso il turismo sportivo. Sappiamo fare ospitalità, ma oggi siamo al 20-30% di capacità di sviluppo di un grande evento. Il bilancio del 2023 è stato straordinario grazie al lavoro di tante federazioni. Alcune sono già mature, altre che stanno crescendo e sulle quali Sport e Salute sta facendo quasi da venture capital. Noi, ad esempio, siamo stati felici anche di aver creato il binomio playground-grande evento come per lo skate. Fiducia, coraggio e programmazione devono essere le direttrici del futuro per la promozione della pratica sportiva».

Nepi ha poi continuato: «Sport e Salute è nata da poco, ma ha voglia di fare, più che parlare. Aspetto anomalo nel nostro sistema». Infine, durante il convegno che si è tenuto anche nell'impianto del Foro Italico, l'ad di Sport e Salute ha elogiato il Super Bowl: «Un modello che stiamo analizzando e monitorando per nuove prospettive e scenari futuri».