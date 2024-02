Roma-Feyenoord, dubbio Svilar-Rui Patricio. E per il futuro si pensa a Meret e Falcone

Dopo la partita di sabato contro l’Inter, il dubbio è legittimo: meglio confermate Rui Patricio anche in Coppa contro il Feyenoord o dare spazio a Svilar? Daniele De Rossi ci sta pensando, sapendo che fino ad oggi le sei partite del girone le ha giocate tutte il serbo. È pur vero che Rui avrebbe bisogno di fiducia da parte in vista dei suoi ultimi cinque mesi in giallorosso. A giugno, infatti, gli scadrà il contratto e la Roma dovrà cercare un nuovo portiere.

Roma in Europa League, De Rossi ricomincia: con il Feyenoord il debutto in coppa da allenatore

Meret e Falcone, i nomi per il dopo Rui Patricio

Nelle ultime ore si è diffuso il nome di Alex Meret, l’estremo difensore del Napoli è un passo dal rinnovo automatico fino al 2025.

Se dovesse raggiungere il 70% delle presenze in azzurro (ad oggi è al 68%), il futuro direttore sportivo della Roma dovrà trovare un accordo anche per il cartellino. Sullo sfondo il nome di Falcone del Lecce.

Il dubbio per Rotterdam

In attesa che apra il mercato per rimescolare le carte, però, De Rossi dovrà cercare di far rendere al meglio Rui Patricio apparso in difficoltà contro i nerazzurri. Al momento non c’è l’intenzione di ribaltare le gerarchie («Non sono però eterne», ha ricordato il tecnico), ma solo di dare fiducia a un giovane nelle due partite di Coppa. Se poi la Roma dovesse approdare agli ottavi, allora i discorsi cambierebbero e il portoghese potrebbe tornare titolare anche in Europa League. Giovedì a Rotterdam contro il Feyenoord appare difficile la presenza di Cristante che anche oggi non si è allenato in gruppo. È tornato invece Smalling che potrebbe strappare la convocazione dopo aver saltato parte della seduta di domenica.