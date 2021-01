Naomi Osaka entra nel calcio: ha acquistato una squadra professionistica americana

Naomi Osaka si butta... nel calcio. La tennista giapponese numero 3 del mondo, si è lanciata nel mondo del "soccer' diventando co-proprietaria della squadra di calcio femminile professionistica statunitense del North Carolina Courage.

La vincitrice di 3 prove dello Slam che ha già guadagnato più di 17 milioni di dollari in carriera, si trova in questi giorni ad Adelaide dove sta osservando la quarantena in vista della prima prova stagionale dello Slam, gli Australian Open da lei vinti nel nel 2019. La Osaka, nonostante sia nata in Giappone, dall'età di 3 anni vive negli Usa, ed è proprio sui campi in cemento di Flushing Meadow, a New York, dove ha trionfato due volte negli Us Open.

«Le donne che hanno investito in me crescendo mi hanno reso quello che sono oggi e non riesco a pensare a cosa sarebbe stata la mia vita senza di loro - spiega la Osaka -. Il mio investimento nel North Carolina Courage va ben oltre il semplice essere proprietaria di una squadra, è un investimento in donne straordinarie che sono modelli nel loro campo e ispirazione per tante giovani. Ammiro anche tutto ciò che Courage fa per la diversità e l'uguaglianza, non vedo l'ora di sostenere e portare avanti il club».

