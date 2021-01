Tennis, Sinner sfida i grandi: con Nadal e Djokovic nell'esibizione "Day at the Drive"

C'è anche Jannik Sinner tra gli otto protagonisti di "Day at the Drive", l'esibizione in programma il 29 gennaio ad Adelaide, al Memorial Drive. Sinner, il migliore teenager nella classifica Atp, sarà circondato di campioni che mettono insieme 67 titoli Slam.

Ci saranno infatti Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Serena Williams, Ashleigh Barty, Simona Halep e Naomi Osaka. L'esibizione, che dunque vedrà in campo sei giocatori con un passato o un presente da numero 1 del mondo, si giocherà in due sessioni. Il pubblico sarà ammesso, ma con una capienza ridotta rispetto al numero di posti dell'impianto per le norme di sicurezza sanitaria imposte dal governo dello Stato. In ogni sessione, si disputeranno due incontri di singolare. Gli abbinamenti non sono ancora stati definiti.

APPROFONDIMENTI TENNIS Covid e quarantene sugli Australian Open: salgono a 72 gli... TENNIS Sinner: «Spero che il 2021 possa essere un anno......

«Siamo felici di dare il benvenuto a Ashleigh e Jannik come ultimi giocatori per A Day at the Drive», ha detto Debbie Sterrey, Ceo di Tennis SA, la divisione della federazione nazionale per lo Stato di South Australia. Gli altri sei nomi, infatti, sono i sei top player che stanno trascorrendo ad Adelaide, e non più a Melbourne, il periodo di quarantena obbligatoria per chiunque arrivi dall'estero in Australia.

Soddisfatto anche Alistair McDonald, direttore del torneo di Adelaide in calendario l'anno scorso prima dell'Australian Open e spostato quest'anno dal 22 al 27 febbraio, dopo il primo Slam stagionale. «L'anno scorso, di questi tempi, stavamo celebrando il titolo di Ash (Barty) nella prima edizione, siamo felici di rivederla su questo campo» ha detto.

Dodici mesi fa, l'australiana diventò la prima giocatrice australiana a vincere un torneo Wta in casa dopo nove anni. «Non vedo l'ora di giocare il mio primo match del 2021 ad Adelaide, ho grandi ricordi del torneo di un anno fa», ha dichiarato Barty.

© RIPRODUZIONE RISERVATA