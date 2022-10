Atp 250 Napoli, Musetti vola in finale. Domani la sfida con Berrettini

Lorenzo Musetti si è qualificato alla finale dell'Atp 250 di Napoli, battendo in semifinale 6-3, 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic. Il tennista di Carrara non ha lasciato scampo al serbo mostrando solidità e sicurezza nei propri mezzi. Rovesci a una mano difficili da leggere, cambi di ritmo, efficacia nel dritto, servizi di grande intensità migliorati in forza e precisione e bel gioco da fondocampo: Musetti ha dato spettacolo. «Molto bello andare in campo qui, a Napoli si gioca proprio in casa. So di avere disputato un bel match. Domani con Berrettini non sarà facile per neppure dei due, in questi mesi siamo diventati veramente amici. Speriamo che sia una partita emozionante». Sarà quindi tutta italiana la finale del torneo. Per il 20enne è la seconda finale Atp in carriera, dopo quella raggiunta e vinta quest'anno ad Amburgo.